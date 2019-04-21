В Триполи возобновил работу международный аэропорт

Международный аэропорт Митига в Триполи возобновил работу, в воскресенье уже принят рейс из Стамбула, сообщает администрация воздушной гавани.

«Воздушная навигация в международный аэропорт Митига открыта», – передает RT сообщение администрации аэропорта.

Напомним, в окрестностях Триполи ведутся боевые действия после того, как фельдмаршал Халифа Хафтар приказал Ливийской национальной армии (ЛНА) занять столицу страны, которая находится под контролем Правительства национального единства Фаиза Сараджа.

9 апреля сообщалось, что авиация ЛНА обстреляла международный аэропорт Триполи.