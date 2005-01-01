ВВС Хафтара нанесли удар по аэропорту Триполи

Истребитель Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара во вторник утром обстрелял международный аэропорт Триполи, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Целью налета были позиции вооруженных формирований, лояльных заседающему в столице Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. О последствиях бомбардировки информации пока не поступало, передает ТАСС.

В понедельник ВВС ЛНА также нанесли удар по аэродрому Митига, который уже несколько лет выполняет функции международного аэропорта после того, как в 2014 году главная воздушная гавань страны была практически полностью разрушена в ходе шедших тогда в Триполи боев враждующих фракций. Сторонники Хафтара объяснили, что наносили удары по боевым самолетам Правительства национального согласия.

В воскресенье силы ПНС также нанесли удар по международному аэропорту Триполи, где находятся силы Хафтара. ЛНА вслед за этим подняла боевые самолеты.

4 апреля Хафтар приказал начать наступление на Триполи, 5 апреля был взят под контроль международный аэропорт. В понедельник ЛНА объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи. ПНС заявила о начале контрнаступления на армию Хафтара.