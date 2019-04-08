Авиация Хафтара нанесла удар по действующему аэропорту Триполи

Боевые самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий в Триполи аэропорт Митига, сообщил телеканал «Аль-Хадас».

Этот аэропорт используется для сообщения с внешним миром. Международный аэропорт Триполи выведен из строя в 2014 году, передает ТАСС.

В воскресенье силы Правительства национального согласия Фаиза Сараджа (ПНС) нанесли удар по международному аэропорту Триполи, который находится под контролем армии Хафтара. После этого ЛНА также подняла боевые самолеты.

В тот же день силы ПНС объявили о начале контрнаступления на ЛНА. Утверждалось, что силы Хафтара якобы оставляют территорию международного аэропорта Триполи, однако в ЛНА опровергли эти данные.

4 апреля Хафтар приказал начать наступление на Триполи, а 5 апреля его подразделения взяли под контроль международный аэропорт. В понедельник Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи.

По последним данным, в боях погибло более 20 человек.