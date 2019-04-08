Армия Хафтара прокомментировала заявления о потере аэропорта Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) до сих пор контролирует международный аэропорт Триполи и не покидала его вопреки поступившей ранее информации, заявил официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.

«Аэропорт Триполи находится под контролем Ливийской национальной армии», – передает его слова ТАСС.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что подразделения ЛНА якобы оставляют территорию международного аэропорта Триполи. Контроль над объектом, как утверждалось, переходит к группировкам, лояльным Правительству национального согласия Фаиза Сараджа.

Перед этим Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи.

4 апреля Хафтар приказал начать наступление на Триполи, а 5 апреля его подразделения взяли под контроль международный аэропорт. 7 апреля вооруженные формирования ПНС заявили о начале военной кампании «Вулкан гнева» против ЛНА Хафтара, стороны обменялись авиаударами. По последним данным, в боях на подступах к Триполи погибло более 20 человек.