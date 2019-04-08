Армия Хафтара покинула аэропорт Триполи

Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) оставляют территорию международного аэропорта Триполи, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Контроль над стратегическим объектом занимают группировки, лояльные Правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, передает ТАСС.

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи.

4 апреля фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар отдал приказ о наступлении на Триполи. 5 апреля его подразделения подошли к окраинам ливийской столицы и взяли под контроль международный аэропорт. 7 апреля вооруженные формирования Правительства национального согласия Фаиза Сараджа (ПНС) заявили о начале военной кампании «Вулкан гнева» против ЛНА Хафтара. Чуть ранее ВВС ПНС нанесли серию ударов по позициям Хафтара на территории аэропорта Триполи, после чего Ливийская национальная армия также начала военную операцию в небе над ливийской столицей. По последним данным, в боях на подступах к Триполи погибло более 20 человек.

Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что «активные боевые действия опасны тем, что идея восстановления ливийской государственности будет похоронена. Вместо одного государства могут возникнуть анклавы, подпитываемые отдельными западными странами».