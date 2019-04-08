Армия Хафтара объяснила обстрел гражданского аэропорта

Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара наносила удары по боевым самолетам Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в аэропорту Митига в Триполи, заявил официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.

«Контроль над аэропортом Митига осуществляют вооруженные группировки. Удары по аэропорту Митига не были направлены на гражданские самолеты, целью точечного удара были два боевых самолета», – передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что авиация Хафтара нанесла удар по единственному действующему аэропорту Триполи – Митига.

В воскресенье силы ПНС нанесли удар по международному аэропорту Триполи, где находятся силы Хафтара. ЛНА вслед за этим подняла боевые самолеты.

4 апреля Хафтар приказал начать наступление на Триполи, 5 апреля был взят под контроль международный аэропорт. В понедельник ЛНА объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи.

ПНС заявила о начале контрнаступления на армию Хафтара.