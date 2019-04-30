Саудовская Аравия ответила Трампу по поводу нефти

Саудовская Аравия останется в сделке ОПЕК+ и не станет превышать свой лимит добычи нефти, хотя и готова пойти навстречу потребителям, в том числе заместив нефть из Ирана, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что ему якобы удалось убедить Эр-Рияд увеличить поставки нефти.

Министр сказал, что «после заявления американской стороны мы выпустили заявление – относительно санкций. И мы ясно обозначили две вещи, первое: мы пойдем навстречу пожеланиям наших потребителей, включая тех, кто намерен заменить поставки иранской нефти саудовскими. Я подтверждаю наше намерение удовлетворить все подобные заявки», передает РИА «Новости».

Однако Эр-Рияд пойдет на это, «оставаясь, в то же время, в рамках соглашения ОПЕК+»: «Нам не нужно добровольно превышать обозначенные в нем лимиты».

Халид аль-Фалих заявил также, что добыча нефти Саудовской Аравией находится ниже целевого уровня сделки ОПЕК+: «До конца мая показатели нашей добычи значительно не дотягивают до этого лимита - производство нефти (...) намного меньше 10 млн баррелей в сутки, а показатели экспорта – до конца мая ниже 7 млн барреле».

Королевство посмотрит на ситуацию на рынке в июне, но, вероятно, в любом случае не превысит свой лимит.

«Так что мы достаточно спокойны в том, что касается удовлетворения нужд наших потребителей и партнеров по соглашению, а также комфортны в том, что касается общей ситуации на рынке, она здоровая, он хорошо обеспечен, и не о чем беспокоиться», – добавил министр.

Он заявил также, что с точки зрения энергетики Эр-Рияд поддерживает здоровые отношения с Россией и США, которые являются ключевыми игроками для глобального энергорынка.

По его словам, Саудовская Аравия также пытается объединить все стороны для выработки общей политики ради стабильности и энергобезопасности.

Напомним, на минувшей неделе Дональд Трамп заявил журналистам, что он обратился к ОПЕК с требованием «сбить цены», в результате чего бензин в США, по мнению американского президента, подешевел.

Позже он также написал в Twitter, что Саудовская Аравия и другие страны согласны увеличить добычу нефти.

До этого, цены на нефть резко упали после заявления Трампа о том, что он позвонил в ОПЕК и призвал снизить цены на сырье.