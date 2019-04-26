Трамп заявил о согласии Саудовской Аравии увеличить добычу нефти

Саудовская Аравия и другие страны согласны увеличить добычу нефти, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп в Twitter сообщил, что обсуждал «увеличение потока нефти» с Эр-Риядом и «другими».

«Все согласны», – заверил президент США.

Напомним, цены на нефть резко упали после заявления Трампа о том, что он позвонил в ОПЕК и призвал снизить цены на сырье.