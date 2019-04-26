Цены на нефть упали после звонка Трампа в ОПЕК

Цены на нефть резко упали после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он позвонил в ОПЕК и призвал снизить цены на сырье.

«Цены на бензин снижаются. Я позвонил в ОПЕК. Я сказал: «Вы должны их сбить. Вы обязаны их снизить», – сказал Трамп, сообщает CNBC.

После этого нефть в США показала снижение на 3,4%, а мировые индексы марки Brent упали на 3,2, до 71,98 долларов.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.35 мск в пятницу составила 71,97 долларов за баррель, передает «Интерфакс». Это на 2,38 доллара ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упали к этому моменту на 2,32 доллара (3,56%) – до 62,89 долларов за баррель.