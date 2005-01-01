Названа причина отмены поставки SSJ-100 словенской компании

Российский производитель самолетов АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) отказался от поставок пассажирских лайнеров Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) словенской авиакомпании Adria Airways ввиду финансовых рисков, сообщает ГСС.

«В ноябре 2018 года была достигнута предварительная договоренность о поставке в 2019 году 15 самолетов SSJ-100 в Adria Airways. Соглашение требовало перевода договоренностей в твердый контракт. Структуры, обеспечивающие финансирование сделки, рассмотрев финансовые результаты деятельности авиакомпании Adria Airways за 2018 год, рекомендовали компании «Гражданские самолеты Сухого» отказаться от сделки, чтобы исключить получение убытков. Рекомендации приняты, и работа по заключению контракта была остановлена. Без подписания твердого контракта поставка самолетов состояться не может», – сообщается на сайте производителя.

Ранее об отказе от «Суперджетов» заявил единственный в Европе эксплуатант этих самолетов – ирландская авиакомпания CityJet. В ГСС не подтвердили информацию о возвращении CityJet самолетов лизингодателю.

В конце февраля ГСС и таиландская компания Kom Airlines подписали контракт на поставку шести самолетов SSJ-100.