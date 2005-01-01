Россия и Таиланд договорились о поставке шести Sukhoi Superjet 100

Российский авиапроизводитель «Гражданские самолеты Сухого» и таиландская компания Kom Airlines в ходе индийского авиасалона подписали контракт на поставку шести самолетов SSJ-100.

«Подписанный контракт предусматривает поставку шести SSJ-100 в компоновке на 100 мест в период с 2019 по 2020 год. Общая стоимость контракта составляет порядка 300 млн долларов в каталожных ценах», – сообщили в российской компании, передает ТАСС.

Ранее компания «Гражданские самолеты Сухого» опровергла сведения о том, что ирландская авиакомпания CityJet вернула все самолеты SSJ-100, закупленные в 2015 году.