«Гражданские самолеты Сухого» отреагировали на слухи об отказе CityJet от SSJ-100

Производитель самолетов Sukhoi Superjet-100, компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), не подтверждает сообщения СМИ о том, что ирландская авиакомпания CityJet будто бы вернула все самолеты.

«Информация о состоявшемся возврате авиакомпанией CityJet самолетов SSJ-100 их собственнику не соответствует действительности», – сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Подчеркивается, что сейчас авиакомпания CityJet пересматривает свою бизнес-модель, в этой связи ГСС и CityJet активно взаимодействуют по вопросу SSJ-100.

Ранее в понедельник «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух лизинговых компаний сообщили, что ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и вернула их лизингодателю.

CityJet – единственный европейский эксплуатант российского самолета. Контракт на поставку SSJ-100 был подписан в конце 2015 года.

О том, что CityJet собирается отказаться от SSJ-100, сообщалось в декабре 2018 года. Тогда президент «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александр Рубцов говорил, что ирландская компания изменила свою бизнес-модель.

Кроме того, в ноябре бельгийская авиакомпания Brussels Airlines заявила о намерении отказаться от четырех самолетов Sukhoi Superjet 100, поскольку они часто ломаются.