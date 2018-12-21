В Европе отказались от SSJ-100

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и вернула их лизингодателю, сообщают СМИ со ссылкой на топ-менеджеров двух лизинговых компаний.

«Ирландская авиакомпания CityJet возвращает семь судов группе «ВЭБ.РФ», – говорится в сообщении «Ведомостей».

Издание ссылается также на данные портала по отслеживанию самолетов flightradar24, которые подтверждают сведения об отказе авиакомпании использовать SSJ-100. Согласно информации на портале, пять SSJ-100 в январе 2019 года перелетели в Дублин или Шэннон и с тех пор находятся там, еще два самолета осенью прошлого года отправились в Венецию, где стоят до сих пор. Информация о SSJ-100 пропала и с сайта CityJet.

Источники «Ведомостей» сообщают, что некоторые из этих судов могут быть поставлены «ВЭБ-лизингом» авиакомпании «Азимут» для ее нового проекта корпоративных перевозок.

CityJet была единственным европейским эксплуатантом российского самолета. Контракт на поставку SSJ-100 был подписан в конце 2015 года.

О том, что CityJet собирается отказаться от SSJ-100, стало известно в декабре 2018 года. Тогда президент «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александр Рубцов говорил, что ирландская компания изменила свою бизнес-модель.

В ноябре бельгийская авиакомпания Brussels Airlines заявила о намерении отказаться от четырех самолетов Sukhoi Superjet 100, поскольку они часто ломаются.