Зеленский решил, кем заменит Климкина

Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк может стать главой МИД страны, если Владимир Зеленский победит во втором туре президентских выборов; в то же время глава нацбанка Украины Дмитрий Сологуб, вероятно, сохранит пост, сообщил депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

Лещенко отметил, что на встрече с Европейской бизнес ассоциацией Зеленский «тестировал публику» на предмет возможного назначения Данилюка министром иностранных дел. «Но решение пока не финализировано», – передает его слова ТАСС.

Также Лещенко, являющийся советником кандидата в президенты, сообщил, что Зеленский не будет называть кандидатуру своего премьер-министра, так как глава правительства должен быть назначен Верховной радой.

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«Но вот главу нацбанка Украины Зеленский обещал не трогать, так как у него семилетний контракт», – добавил депутат.

Данилюк также является одним из советников Зеленского.

Ранее команда кандидата Владимира Зеленского потребовала от действующего президента Петра Порошенко через контролируемое им парламентское большинство обеспечить принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов и «перезапустить работу Национального агентства по противодействию коррупции».