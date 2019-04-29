Пентагон опроверг заявление Варшавы об увеличении численности войск США в Польше

Соглашение об увеличении американского военного присутствия в Польше еще не достигнуто, Вашингтон и Варшава продолжают обсуждение этого вопроса, сообщил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон, комментируя слова польского министра обороны Мариуша Блащака об «усилении американских войск».

«Мы все еще продолжаем дискуссии с нашими польскими союзниками, которых мы ценим, и мы предоставим больше информации, когда будет достигнуто окончательное соглашение», – цитирует ТАСС официального представителя Пентагона.

Ранее польский министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что решение об увеличении численности американских военных в Польше якобы принято.

В настоящее время в Польше на ротационной основе размещается американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек. На территории страны размещен и многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. военнослужащих.

Напомним, в прошлом году Варшава предложила Вашингтону разместить на территории Польши бронетанковую дивизию США, выразив готовность взять на себя расходы в 1,5-2 млрд долларов. При этом в Соединенных Штатах заявляли, что пока не собираются размещать в Польше базу «Форт Трамп».

Кроме того, стало известно о закупке Польшей 20 пусковых установок американской реактивной системы залпового огня HIMARS, ракеты которой могут достать до Калининграда.

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