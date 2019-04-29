В США подсчитали ложные заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп за два года соврал более 10 тыс. раз, подсчитала американская газета The Washington Post.

В среднем за последние два года американский лидер произносил около пяти ложных высказываний за день. Однако в последнее время их количество выросло до 23 в день, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что Трамп все чаще стал выступать с утверждениями, не соответствующими действительности, на митингах или на встречах с представителями СМИ.

При этом сам президент США выступает против «фейковых новостей».