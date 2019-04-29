В Краснодаре объяснили исполнение школьниками «Владимирского централа»

Песня Михаила Круга «Владимирский централ» была исполнена на уроке музыки в краснодарской школе в рамках ознакомления учащихся с темой французского и русского шансона, учитель получила дисциплинарное замечание, сообщает пресс-служба мэрии города.

Инцидент произошел в школе №84 еще 19 апреля. Департамент образования города провел служебную проверку. Выяснилось, что в рамках урока школьники знакомились «с мелодиями народов мира, с современной музыкальной культурой, популярными хитами». Затрагивалась и «тема французского и русского шансона», передает РИА «Новости».

«В конце урока учащимся было предложено исполнить одну из песен в жанре шансон. Выбор учащихся остановился на песне Михаил Круга «Владимирский централ», – говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что учитель «своевременно не придала значение смыслу этой песни и позволила учащимся исполнить ее».

«Анализируя проведенное занятие, учитель признала, что выбор произведения был неудачным и не соответствует возрасту учащихся 7-го класса. Учителю внесено дисциплинарное замечание», – добавляет пресс-служба.

Кроме того, в школе провели педсовет, на нем было принято решение, что при изучении обзорных тем на уроках истории, литературы, музыки, изобразительного искусства перечень произведений, предлагаемых к изучению, будет утверждаться на заседаниях методических объединений.

Отметим, что французский и русский шансон – совершенно разные жанры. В России под шансоном чаще всего понимают так называемую «блатную песню».

Ранее сообщалось, что ученики школы №84 имени Героя России Игоря Яцкова на уроке музыки исполнили хором песню Михаила Круга «Владимирский централ».