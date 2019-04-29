В краснодарской школе на уроке музыки спели «Владимирский централ»

Ученики школы №84 имени Героя России Игоря Яцкова на уроке музыки исполнили хором песню Михаила Круга «Владимирский централ», видео с урока опубликовано в соцсетях; в городском департаменте образования проводится проверка.

Видео снял один из учеников школы, в Сеть выложил один из родителей школьников. На кадрах дети сидят за партами и исполняют песню, популярную среди заключенных. Куплеты песни дети знают плохо, но дружно поют припев, сообщает «Российская газета».

Автор видео сообщил, что так урок музыки проходит в средней школе №84 имени Героя России Игоря Яцкова. Его ребенок показал видео с урока родителям, те возмутились и провели с ним разъяснительную беседу.

«Когда я учился в школе, на уроках музыки рассказывали о Шостаковиче и Скрябине», – сказал отец.

Он отметил, что хотел узнать мнение других людей по поводу этого ролика, и выразил надежду, что на школьных уроках больше не будет подобного репертуара.

В школе, однако, утверждают, что исполнение «Владимирского централа» происходило не на уроке, а в городском департаменте образования сообщили, что по этому факту проводится проверка.