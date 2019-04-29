Школьники Кургана выполнили исторический квест ко дню Победы

Активисты ОНФ в Курганской области провели исторический квест по персоналиям и событиям Великой отечественной войны. В ходе мероприятия, приуроченного к 74-й годовщине победы над фашистской Германией, учащиеся смогли в игровой форме познакомиться с малоизвестными фактами о военном времени.

Как рассказала газете ВЗГЛЯД координатор по СМИ регионального исполкома ОНФ Курганской области Елена Васильева, в квесте приняли участие 32 ученика общеобразовательной школы № 42 Кургана, причем станциями «квеста» стали городские библиотеки. Школьникам надо было ответить на вопросы о ключевых датах и полководцах тех лет, о подвигах земляков-героев.

«Мероприятие состоялось в рамках проекта «Дневник Победы. Все для фронта», – рассказала Васильева. – На множестве «станций» квеста ребята отвечали на вопросы по истории Победы. За правильные ответы молодые люди получали так называемые «погоны». По мере прохождения испытания, школьники преодолевали все ступени воинских званий – от рядового до генерала, в игровой форме получали информацию фактах и о оружии войны, почувствовали атмосферу тех героических событий и даже примерили плащ-палатку. Победители определялись по точности ответов и количеству собранных «погон». Участники остались довольны, независимо от результатов они получили массу новых знаний», – рассказала Васильева.

По традиции в преддверии Дня Победы активисты ОНФ проводят по всей России патриотические мероприятия и акции, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти и увековечивание подвигов героев Отечества.

Проект «Дневник Победы. Все для фронта» включает в себя экскурсии в музеи и на оборонные предприятия, квесты и конкурсы и охватывает более чем 25 регионов России.