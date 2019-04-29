Финалист «Голоса.Дети» Ержан Максим оценил итоги конкурса

Казахстанец Ержан Максим, занявший второе место в конкурсе «Голос.Дети», сказал, что конкурс прошел справедливо.

«После участия в конкурсе «Голос. Дети» изменилось многое, теперь меня узнают не только в родном Уральске, но и во всем Казахстане. Также у меня увеличилось число подписчиков в Instagram. Хочу выразить всем огромную благодарность за поддержку. Считаю, что конкурс прошел справедливо», – сказал Максим Ержан, сообщает Sputnik Казахстан.

Напомним, после того, как в шоу «Голос. Дети» победу одержала дочь Алсу, в соцсетях разгорелся скандал. Зрители возмутились итогами, многие усомнились в честности голосования и начали собирать подписи за пересмотр финала проекта.

Первый канал начал расследование с помощью международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и сложных цифровых расследованиях.