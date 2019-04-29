На границе Китая с Таджикистаном произошло землетрясение

Сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга зарегистрировала в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая подземные толчки магнитудой 5,2.

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 08.23 по местному времени (03.23 мск), находился в 190 км западнее города Кашгар (Каши), у границы с Таджикистаном. Глубина залегания очага подземных толчков не приводится, передает ТАСС.

Данных о пострадавших и ущербе к этому часу не поступало.

Напомним, в середине апреля землетрясение произошло у побережья Камчатки.