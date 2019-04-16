У побережья Камчатки произошло землетрясение

Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что в Тихом океане у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в Кроноцком заливе в 167 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг подземных толчков залегал на глубине 40,2 км под морским дном, передает ТАСС.

«Магнитуда составила 5,5», – сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

По данным регионального главка МЧС, жители населенных пунктов Камчатского края подземных толчков не ощутили. Пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Напомним, еще одно землетрясение у берегов Камчатки произошло в конце марта.