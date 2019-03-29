Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки

У побережья полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 300 км южнее Петропавловска-Камчатского, сообщает РИА «Новости». Очаг залегал на глубине 40 километров.

По предварительным данным, в самом городе толчки ощущались силой в два-три балла. Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют социально-значимые объекты в городе. Данных о жертвах и разрушениях пока нет.

Жители жители города Северо-Курильска, расположенного на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) ощутили подземные толчки до четырех баллов, передает ТАСС.

Напомним, 10 марта сейсмологи зарегистрировали землетрясение в акватории Кроноцкого залива у берегов Камчатки. Подземный толчок произошел на глубине 40 километров, магнитуда составила 3,9.