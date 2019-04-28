Машина въехала в толпу во время автошоу в Орле

Легковушка въехала в зрителей автошоу в Орле, пострадал 19-летний молодой человек, он госпитализирован, сообщил представитель регионального управления МВД. В Сети опубликовано видео инцидента.

Инцидент произошел во время открытия автомобильного сезона у торгового комплекса в Орле в субботу, уточняет РИА «Новости».

По предварительной информации, 29-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ допустил наезд на пешехода, в результате пострадал пешеход. С травмами нижних конечностей пострадавший доставлен в больницу скорой медицинской помощи имени Семашко.

Видео инцидента опубликовал телеканал «РЕН ТВ». На ролике запечатлен момент, когда автомобиль на площади во время поворота с заносом врезается в толпу зрителей.

В сентябре 2017 года во время уличного автошоу в Бойсе (США) в толпу зрителей въехала машина, водитель которой не справился с управлением, пострадали 11 человек.