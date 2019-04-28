Песков сравнил методы управления экономикой в России и Китае

Используемые китайскими властями методы управления экономикой не обязательно будут работать в России, в этом вопросе нужно быть осторожными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Китайцы думают на очень длинных перспективах. У нас этого времени нет, нам президент поставил задачи конкретные и очень сжатые по времени», – сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

Песков также отметил, что для России невозможно выйти на китайские темпы роста экономики, но стране предстоит нарастить их до среднемировых уровней. «Безусловно, 6% – это недостижимая цель, у нас другая структура экономики», – подчеркнул он.

Ранее президент Владимир Путин говорил, что для России сверхзадачей является изменение структуры экономики.

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