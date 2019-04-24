Путин назвал сверхзадачу России

Президент Владимир Путин заявил, что для России сверхзадачей является изменение структуры экономики.

«Нам нужно менять структуру экономики, чтобы обеспечить развитие на перспективу. Вот где сверхзадача», – сказал глава государства, выступая на заседании Совета законодателей, передает РИА «Новости».

Президент также заявил, что ответом на внешние ограничения должно стать «разбюрокрачивание системы» – если государству удастся это сделать, то санкции не смогут навредить России.

«И сейчас-то уже не добиваются своих целей те, кто эти ограничения вводит, а если мы сделаем привлекательной нашу экономическую и правовую систему, тогда вообще все задачи решим достаточно быстро и эффективно», – отметил он.

Во время послания Федеральному собранию в 2019 году Путин поручил форсировать модернизацию инфраструктуры; глава государства подчеркнул, что это крайне важно для экономического роста.