Путин поручил форсировать модернизацию инфраструктуры

Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию, поручил форсировать модернизацию инфраструктуры; глава государства подчеркнул, что это крайне важно для экономического роста.

Путин напомнил, что в этом году начнется железнодорожное движение по Крымскому мосту, что позволит развивать и Крым, и Севастополь.

Глава государства также указал на необходимость развивать Дальний Восток, назвав это стратегической задачей.

Путин также анонсировал реконструкции более 60 аэропортов.

Заработает скоростная дорога Москва – Санкт-Петербург, вырастет пропускная способность БАМа, Транссиба, перечислил глава государства.

Трансляцию выступления Путина ведет RT. Также послание главы государства транслируют «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал.