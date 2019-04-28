Мужчина устроил стрельбу в подмосковном кафе

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил стрельбу в кафе в подмосковном Зеленограде, сообщили в столичном главке ведомства.

У мужчины изъят травматический пистолет, пострадавший отказался от госпитализации, передает «Интерфакс».