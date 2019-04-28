В центре скандала на «Голос. Дети» оказалась компания из Петербурга

Голоса в финале шоу «Голос. Дети» подсчитывала петербургская компания ООО «СМС Сервисы», ее решено проверить на предмет искажения результатов в пользу Микеллы Абрамовой – дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

Компания ООО «СМС Сервисы» из Санкт-Петербурга указана в титрах шоу, сообщает «Мойка 78».

Это российский сервис-провайдер, который занимается обеспечением подключения к СМС-номерам основных сотовых операторов России. Входит в группу I-Free, которую в 2001 году основали в Петербурге Кирилл Петров, Кирилл Горыня и Сергей Шульга. Последний является одновременно гендиректором в «СМС Сервисы».

Скандал в соцсетях разгорелся после того, как победу в шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Многие сочли ее первое место незаслуженным, в том числе представители российской эстрады. Так, певица Алла Пугачева решила сводить проигравших детей в ресторан и вручила им там награду своего имени.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст пообещал разобраться с ситуацией по голосованию в шоу.