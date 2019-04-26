Еще одна страна приостановила поставки российской нефти

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL приостановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

«MOL постоянно контролирует качество сырья, поступающего по трубопроводу «Дружба», и не позволяет не соответствующей стандарту сырой нефти поступать в Венгрию. До настоящего времени качество сырой нефти, поступающей по трубопроводу, соответствовало нормативным требованиям, однако мы решили временно приостановить приемку сырой нефти. Загрязненная сырая нефть не может поступить на наш перерабатывающий завод», – передает сообщение MOL ТАСС.

Напомним, 19 апреля Белоруссия заявила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. После этого Польша уведомила Белоруссию об отказе принимать нефть и транзит российской нефти через Белоруссию в Европу был остановлен.

Позже «Транснефть» заявила, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло намеренно.

Ранее газета ВЗГЛЯД, разбираясь в причинах произошедшего, писала, что данная ситуация грозит России гигантскими убытками и ставит под удар репутацию страны в области нефтедобычи.