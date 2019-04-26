Трансплантолог: Российские донорские органы должны принадлежать российским гражданам

Главный трансплантолог Министерства здравоохранения Сергей Готье заявил, что Россия готова принимать пациентов из других стран, но только для родственных трансплантаций; российские органы должны принадлежать российским гражданам, подчеркнул он.

«Мы готовы принимать пациентов из других стран, но мы готовы принимать их только для родственных трансплантаций, от живого собственного родственного донора. Потому что российские органы должны принадлежать российским гражданам», – заявил Готье в комментарии газете ВЗГЛЯД.

«Мы никогда не производим пересадку трупных органов иностранным гражданам», – добавил он.

Напомним, в апреле министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала об уникальной трансплантации, которую первыми в мире провели российские врачи: хирурги Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова пересадили сразу три органа – два легких и печень – девятилетнему мальчику, больному наследственным заболеванием муковисцидоз.

Готье сообщил, что ребенок полностью восстановился от операции, ходит, дышит и ест самостоятельно. На днях его выпишут из больницы.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен.