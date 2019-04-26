В ЛНР образовалась очередь из желающих получить российское гражданство

Жители провозглашенной Луганской народной республики выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российское гражданства по упрощенной схеме, указ о которой подписал президент Владимир Путин, об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«В местах подачи документов я видел большие очереди, что свидетельствует о том, что желающих получить паспорт гражданина России очень и очень много», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Пасечник заверил, что руководство провозглашенной республики делает все возможное, чтобы процесс подачи документов был максимально простым и удобным для граждан.

По его словам, основная работа ложится на министерство внутренних дел ЛНР, которое будет заниматься приемом, проверкой и доставкой документов в Россию. Им на помощь придут сотрудники министерства государственной безопасности и министерства юстиции республики.

Напомним, президент Владимир Путин в среду ввел упрощенную процедуру получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Донбасса де-факто стали россиянами.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.