Цена барреля нефти Brent опустилась ниже 74,2 доллара

Стоимость нефти коррекционно снижается в ходе торгов в пятницу утром после достижения днем ранее максимальных отметок с конца октября 2018 года.

Так, цена на нефть марки Brent снижалась на 0,22% – до 74,19 доллара за баррель, на WTI – на 0,49%, до 64,89 доллара, передает РИА «Новости».

Инвесторы фиксируют прибыль после того, как стоимость «черного золота» обновила почти полугодовые максимумы. Так, Brent в четверг поднималась выше 75 долларов, а WTI – 66 долларов за баррель. Обе отметки являются максимальными с 31 октября 2018 года.