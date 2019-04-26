Нафтогаз заявил о подготовке России к новой газовой войне

У НАК «Нафтогаз Украины» нет технической модели работы украинской газотранспортной системы после прекращения транзита российского газа через территорию Украины, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Он назвал признак намерений России прекратить транзит.

В интервью YouTube-каналу skrypin.ua он сказал, что Нафтогаз уже обращался к европейским партнерам, однако никакого решения найдено не было. По его словам, есть надежда на появление плана после трехсторонних переговоров в мае, но «это поздно».

«Честно скажу: нет, не существует (технической модели работы ГТС – прим. ВЗГЛЯД)», – признался он. «Такую модель надо было делать раньше. Но, честно говоря, такой модели сейчас нет», – добавил Витренко.

Он считает, что Россия почти наверняка прекратит транзит газа через Украину в 2020 году. По его словам, о таком намерении свидетельствует увеличение объемов транзита в данный момент.

«Это может означать, скорее всего, означает, что они готовятся к прерыванию транзита, и они хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе, чтобы покрывать потребности потребителей там из хранилищ, а не за счет транзита через Украину. По всем признакам, Россия готовится к новой газовой войне», – добавил Витренко.

Витренко также говорил, что компания «Нафтогаз Украины» готовит в антимонопольный орган Евросоюза жалобу, в которой потребует обязать Газпром продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины.