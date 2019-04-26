Нафтогаз заявил о подготовке России к новой газовой войне

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Российскую нефть испортили запрещенными веществами

В загрязнении главного российского экспортного товара виноваты небольшие нефтяные компании в Самарской областиФото: Илья Мордвинкин/MAGPHOTO/ТАСС
Скандал с качеством российской нефти дошел до Европы – Польша и Чехия запретили пропускать «грязное» топливо на свою территорию. Это грозит России гигантскими убытками и ставит под удар репутацию нашей страны в области нефтедобычи. Судя по всему, к столь масштабным последствиям привела жадность некоторых российских нефтяных компаний и прямое нарушение технологии добычи. Подробности...
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На Амуре для Китая строят витрину России

Первый трансграничный мост свяжет российский Благовещенск и китайский ХэйхеФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В Амурской области в мае ожидают смычку трансграничного автомобильного моста — первого между Россией и Китаем. В юбилейный для дипломатических отношений двух стран год корреспондент газеты ВЗГЛЯД понаблюдал, как губернатор Василий Орлов и его коллеги продолжают обустраивать «амурскую витрину» России напротив Китая. Подробности...
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США готовились полностью уничтожить российскую разведку

Вячеслав Трубников оказался одним из спасителей российской разведкиФото: Александр Натрускин/РИА «Новости»
Соединенные Штаты не устают повторять мантру об опасности российской разведки. Это сильно контрастирует с началом 1990-х, когда Вашингтон готовился буквально уничтожить Службу внешней разведки России полностью. В ГДР со Штази эта операция была успешно реализована. Что помешало совершить аналогичные действия в Москве? Подробности...
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Западные СМИ: Кремль проверяет Зеленского

«Россия не собирается облегчать жизнь новоизбранному президенту Украины», – пишут западные СМИФото: Kremlin Pool/Global Look Press, Zuma\TACC
«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская пресса, реагируя на решение Владимира Путина предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность получить российские паспорта. Другие западные СМИ и вовсе считают, что Россия тем самым испытывает и проверяет готовность Владимира Зеленского к компромиссу по Донбассу.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Робинзону Крузо исполнилось 300 лет

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Даниель Дефо считал «Приключения Робинзона Крузо» аллегорией человеческой жизни. Эту книгу уже многие годы считают детским чтением; человечество сослало в детскую многие великие книги, но вряд ли они от этого стали хуже. Подробности...
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В Донбассе закончился день сурка

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Этот указ о выдаче российских паспортов – не о практической пользе. Кто хотел уехать в Россию – уже уехал. Он подвел черту под временем, когда ни войны, ни мира, ни движения вперед, ни даже отступления. Он дал миллионам людей надежду. Подробности...
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Мифы о Турции и геноциде армян

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Позор, что информация об этом преступлении против человечности, без которого вполне возможно не случилось бы и многих других националистических преступлений 20-го века во многих странах, не распространяется так же широко, как информация о Холокосте. Подробности...
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            Нафтогаз заявил о подготовке России к новой газовой войне

            26 апреля 2019, 08:23

            Текст: Ольга Никитина

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            У НАК «Нафтогаз Украины» нет технической модели работы украинской газотранспортной системы после прекращения транзита российского газа через территорию Украины, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Он назвал признак намерений России прекратить транзит.

            В интервью YouTube-каналу skrypin.ua он сказал, что Нафтогаз уже обращался к европейским партнерам, однако никакого решения найдено не было. По его словам, есть надежда на появление плана после трехсторонних переговоров в мае, но «это поздно».

            «Честно скажу: нет, не существует (технической модели работы ГТС – прим. ВЗГЛЯД)», – признался он. «Такую модель надо было делать раньше. Но, честно говоря, такой модели сейчас нет», – добавил Витренко.

            Он считает, что Россия почти наверняка прекратит транзит газа через Украину в 2020 году. По его словам, о таком намерении свидетельствует увеличение объемов транзита в данный момент.

            «Это может означать, скорее всего, означает, что они готовятся к прерыванию транзита, и они хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе, чтобы покрывать потребности потребителей там из хранилищ, а не за счет транзита через Украину. По всем признакам, Россия готовится к новой газовой войне», – добавил Витренко.

            Витренко также говорил, что компания «Нафтогаз Украины» готовит в антимонопольный орган Евросоюза жалобу, в которой потребует обязать Газпром продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины.


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