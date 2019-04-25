МИД посоветовал заявившим о «пропаганде» RT немецким журналистам почитать Deutsche Welle

Официальный представитель МИД Мария Захарова обратилась к руководителю Германского союза журналистов Франку Убералю, который обвинил российские СМИ в пропаганде; по мнению Захаровой, Убераль противоречит сам себе.

«В Германии продолжается кампания по дискредитации представленных в стране российских и русскоязычных СМИ. Опять же руководитель Германского союза журналистов Франк Убераль не может остановиться в своих попытках демонизировать российские СМИ, в частности RT, Sputnik, и в своих призывах к ограничению их деятельности в ФРГ», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, в одном из интервью Убераль сообщил, что российская пресса – это «пропагандистский инструмент Кремля, а не СМИ».

«Ни одного примера, факта не нужно. И это человек, который руководит Германским союзом журналистов. Он противоречит сам себе – если не пропаганда, значит это что-то основанное на фактах, но если вы не предоставляете факты, значит вы сами являетесь пропагандистом», – отметила представитель дипведомства.

Захарова пояснила, что Убераль сравнил немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle со Sputnik, по его мнению, первая «функционирует в условиях свободы журналистского мнения и отсутствия диктата со стороны государства», а материалы российского СМИ «пишутся по указке в пропагандистских целях».

«Он вообще читает материалы Deutsche Welle на русском языке? Я вот уверена, что нет, уверена на 100%, что не читает. Если бы почитал, я думаю, что изменил бы свое мнение об этом ресурсе», – заключила дипломат.

Ранее в четверг Захарова заявила, что Москва может зеркально ответить на действия Парижа, не предоставляющего пресс-карты журналистам агентства Sputnik в течение долгого времени.