МИД пообещал зеркальный ответ Парижу на отказ аккредитации журналистов Sputnik

МИД России заявил, что Москва может зеркально ответить на действия Парижа, не предоставившего пресс-карты журналистам агентства Sputnik.

Она пояснила, что Франция игнорирует призывы России к нормализации ситуации с российскими СМИ, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день ни один из девяти работающих во Франции журналистов информационного агентства Sputnik так и не получил от МИД Франции пресс-карту – документ, подтверждающий статус аккредитованного корреспондента иностранного СМИ. Именно этот документ дает право на работу», – отметила представитель ведомства.

Дипломат сообщила, что власти Франции чинят препятствия в деятельности журналистов из России.

Эта ситуация длится больше года, на бесконечные обращения журналисты получают «дежурные фразы», что оскорбительно для них, отметила она.

Благодаря таким действиям французских властей журналисты издания остаются без внятного правового статуса и не могут полноценно работать, фактически это ставит их в положение вне закона.

«Ровно эту же методологию французской стороны мы будем применять к французским СМИ в Москве. Мы в целом считаем такую ситуацию неприемлемой, это недопустимо», – подытожила Захарова.