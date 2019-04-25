Верховный суд Украины отказался отменять постановление Рады о томосе

Верховный суд Украины закрыл производство по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной рады Украины «О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви на Украине».

Рассмотрев дело, суд решил, что не имеет признаков административной юрисдикции, сказано на сайте Верховного суда.

Сообщается, что объявлена только резолютивная часть решения. Полный текст постановления ожидается в течение пяти дней.

Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил Православной церкви Украины томос об автокефалии. Русская православная церковь назвала томос «результатом неумелых политических и личных амбиций».