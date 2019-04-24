Тариф на транзит нефти через Белоруссию рассмотрят в конце года

Тариф на транзит нефти через Белоруссию будет пересмотрен в конце 2019 года, заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин.

По его словам, стороны действовали согласно специальной методике. Белорусская сторона сперва обратилась с внеплановым изменением тарифов в компанию «Транснефть», передает «Прайм».

«Транснефть» рассмотрела их предложения, отрицательно к ним отнеслась. В этом случае далее рассматривается разногласие между уполномоченными регуляторами. Такое совещание также состоялось. Не пришли к консенсусу. Поэтому вопрос будет обсуждаться в плановом порядке, в конце этого года при принятии тарифного решения на следующий год, – сказал Голомолзин.

Он также отметил, что этот вопрос не будут рассматривать до запланированного пересмотра тарифов 1 февраля 2020 года.

Ранее начальник управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопоьной службы России Дмитрий Махонин заявил, что доводы Минска о повышении тарифа на транзит нефти на 23% являются необоснованными, вопрос откладывается до 2020 года.

В начале апреля Минск уведомил «Транснефть» о планах повысить тариф на прокачку российской нефти через территорию Белоруссии на 23%. Тарифы уже увеличивались с 1 февраля, также Минск повышал их на 6,7% в феврале прошлого года.

Между Россией и Белоруссией с 2010 года действует соглашение, которое регулирует тарифы на услуги по транзиту нефти через Белоруссию. По соглашению допускается плановый и внеплановый пересмотр тарифов.