Вопрос о повышении тарифа на транзит нефти через Белоруссию отложили до 2020 года

Доводы Минска о повышении тарифа на транзит нефти на 23% являются необоснованными, вопрос откладывается до 2020 года, заявил начальник управления по топливно-энергетическому комплексу Федеральной антимонопольной службы России Дмитрий Махонин.

Он отметил, что в начале недели состоялось селекторное совещание с представителями белорусского министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по этому вопросу, передает ТАСС.

«Коллеги представили те аргументы, которые уже были обнародованы в СМИ. Мы посчитали, что эти аргументы не являются обосновывающими для роста тарифа. Соответственно, вопрос уходит теперь в область планового регулирования тарифов», – сказал Махонин.

По его словам, плановый пересмотр тарифа должен пройти с 1 февраля 2020 года. В случае, если по нему не будет найдено обоюдное решение, то тариф индексируют на 3% от уровня инфляции в России.

В начале апреля Минск уведомил «Транснефть» о планах повысить тариф на прокачку российской нефти через территорию Белоруссии на 23%. Тарифы уже увеличивались с 1 февраля, также Минск повышал их на 6,7% в феврале прошлого года.

9 апреля глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что ФАС изучит планы Белоруссии повысить тариф на прокачку нефти, в целом у Москвы отрицательное отношение к такому предложению.

Между Россией и Белоруссией с 2010 года действует соглашение, которое регулирует тарифы на услуги по транзиту нефти через Белоруссию. По соглашению допускается плановый и внеплановый пересмотр тарифов.