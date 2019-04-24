Названо меню Ким Чен Ына во Владивостоке

Председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына, который прибыл во Владивосток с официальным визитом, будут угощать блюдами русской кухни, рассказал глава Приморского края Олег Кожемяко.

«Пища будет простая – наш борщ, наши пельмени. То, что отличает традиционную русскую кухню», – цитирует ТАСС Кожемяко.

Также он отметил, что северокорейскую делегацию накормят дальневосточной красной икрой и рыбой.

По словам главы Приморского края, вместе с гостями прибыли и повара из Северной Кореи. Однако делегация сама изъявила желание попробовать традиционные русские блюда.

Отмечается, что кортеж председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына уже прибыл на остров Русский. Его резиденцией на время проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным станет один из корпусов Дальневосточного федерального университета.

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на пограничную железнодорожную станцию Хасан в Приморье в среду утром. 25 апреля во Владивостоке состоятся переговоры Путина и Ким Чен Ына.

В Кремле заявили, что главной темой переговоров лидеров станет урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова и двусторонние отношения.

Сообщалось также, что северокорейский лидер может посетить штаб Тихоокеанского флота, Дальневосточный океанариум, а также предприятия пищевой промышленности.

Госдеп США уже отреагировал на предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына.