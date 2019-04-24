Мэй проигнорировала предупреждение США об опасности Huawei для Британии

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй одобрила участие китайской корпорации Huawei в создании британской мобильной связи пятого поколения (5G) вопреки предупреждению США о предполагаемой угрозе для национальной безопасности, сообщила The Daily Telegraph.

Совет национальной безопасности Соединенного Королевства под руководством Мэй согласился предоставить Huawei ограниченный доступ к британской телекоммуникационной системе для создания антенной системы и другой «непрофильной» инфраструктуры мобильной связи пятого поколения (5G), передает ТАСС.

Это решение вызвало озабоченность среди некоторых членов правительства, в том числе главы МВД Саджида Джавида, министра иностранных дел Джереми Ханта и министра обороны Гэвина Уильямсона.

Ранее вице-президент Бразилии объяснил причину нападок США на компанию Huawei.

Напомним, в Европе решили не отказываться от оборудования Huawei под давлением США. Госдеп в ответ пригрозил странам, которые используют технологии Huawei и других китайских высокотехнологичных компаний, отказом от сотрудничества.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках Соединенных Штатов помешать Китаю развернуть по всему миру системы мобильной связи пятого поколения (5G), а также о том, почему США проигрывают битву за Европу.