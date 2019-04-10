Вашингтон решил вынудить союзников отказаться от Huawei

США могут отказаться сотрудничать со странами, которые используют технологии Huawei и других китайских высокотехнологичных компаний, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

Он заявил, что проблемы с китайскими технологиями будут решаться либо через «совместную локализацию», либо через «отказ делиться американской информацией». По его словам, «риск со стороны властей Китая слишком высок».

«Америке придется выбирать и не делиться информацией или не взаимодействовать с некоторыми из своих важных стратегических партнеров», – приводит его слова ТАСС.

У США пока «нет техники подавления подобных угроз безопасности» со стороны Китая. В будущем проблема может быть решена, но пока она остается «очень сложной с технической точки зрения».

Напомним, в Европе решили не отказываться от оборудования китайской компании Huawei под давлением США.

СМИ сообщали, что в НАТО опасаются шпионажа со стороны Huawei.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках США помешать Китаю развернуть по всему миру системы мобильной связи пятого поколения (5G) на базе оборудования Huawei.

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