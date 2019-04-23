Движение по синей ветке московского метро прекращено из-за инцидента с пассажиром

В Москве остановлено движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро из-за инцидента с пассажиром.

«На Арбатско-Покровской линии нет движения поездов от «Курской» до «Партизанской» из-за инцидента с пассажиром», – сказано в сообщении московского метрополитена в Twitter.

Подробности инцидента не уточняются.

Сообщается, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Позже в пресс-службе подземки сообщили, что движение на Арбатско-Покровской линии введено в график.