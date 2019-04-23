Росстат заявил о значительном росте цен на продукты

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23 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 21:03  |  vz.ru
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Американские угрозы сделают Россию богаче

США последовательно убирают венесуэльскую и иранскую нефть с мирового рынка Фото: Hamad I Mohammed/Reuters
Иран должен быть полностью лишен своего главного источника доходов – торговли нефтью. По крайней мере, именно такие планы поставили перед собой США. Тем, кто ослушается запрета на покупку иранской нефти, Вашингтон угрожает страшными карами. Добьются ли США своей цели и что в результате этого получит Россия? Подробности...
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Появятся ли свои «Зеленские» в других странах бывшего СССР

Владимир Зеленский хочет стать примером для постсоветского пространстваФото: Стрингер/РИА «Новости»
Сразу после победы на президентских выборах Владимир Зеленский обратился к бывшим республикам СССР, призвав их брать пример с Украины. Украинские политики давно считают себя достойными подражания, ролевой моделью для многих других соседей. Но получится ли у Зеленского стать привлекательным политическим образцом для постсоветского пространства – и в том числе для России? Подробности...
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Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

Староверы, вернувшиеся из Латинской Америки, обустраиваются в Приморье и ПриамурьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры? Подробности...
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Сможет ли Зеленский наказать виновных за войну в Донбассе

За кровавые провалы ВСУ в Донбассе несет ответственность правящая верхушка Украины, но пока никто не ответил за содеянноеФото: Baz Ratner/Reuters
После прихода к власти избранный президент Украины Владимир Зеленский «обнародует правду» и накажет тех, кто развязал войну в Донбассе. Об этом заверили в штабе будущего лидера страны. Самые серьезные потери за время конфликта украинские военные понесли в котлах под Иловайском и Дебальцево. Насколько выполнимы угрозы команды Зеленского и кто первым должен ответить за кровавые ошибки в Донбассе? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Главный урок Шри-Ланки

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трагедии, подобные серии терактов на Шри-Ланке, не должны повторяться. Но они повторятся – в случае, если страны, наконец, не прекратят играть в геополитику и не начнут бороться с терроризмом по-настоящему. Подробности...
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Мир для подростков нужно строить весело и сексуально

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Если я что-то вообразила, значит это в принципе можно сделать. Даже самое невероятное. Воображение – начало производственного процесса. Так, собственно, и беспилотники начали создаваться, с детской «Емелиной печи». Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Главный праздник современного социалиста

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
День рождения Ленина сменился Днем матери-Земли, но суть его осталась прежней: социалистическое учение всесильно, потому что оно верно. Современные социалисты говорят не столько о людях, сколько о климате, но подход их остался прежним. Подробности...
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            Росстат заявил о значительном росте цен на продукты

            23 апреля 2019, 20:12

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Потребительские цены на продукты питания в России за первый квартал увеличились на 3,1%, следует из данных Росстата.

            «В России потребительские цены на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем возросли на 0,6% (в ЕС – снизились на 0,2%), с декабрем 2018 года –  на 3,1% (в ЕС – увеличились на 1%)», – сообщается на сайте Росстата.

            В марте в России сильнее всего росли цены на овощи – 3,4%. Хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 0,9%, рыба и морепродукты – на 0,5%. Цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты выросли на 0,4%, на фрукты, масла и жиры – на 0,3%.

            По сравнению с декабрем в марте 2019 года наибольший прирост цен отмечен на овощи – 20,8%. Фрукты подорожали на 4,1%, хлебобулочные изделия и крупы – на 2,9%.

            Ранее в Министерстве экономического развития России заявили, что темпы инфляции в стране замедлятся до уровня 3,5% уже в начале 2020 года.


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