Росстат заявил о значительном росте цен на продукты

Потребительские цены на продукты питания в России за первый квартал увеличились на 3,1%, следует из данных Росстата.

«В России потребительские цены на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем возросли на 0,6% (в ЕС – снизились на 0,2%), с декабрем 2018 года – на 3,1% (в ЕС – увеличились на 1%)», – сообщается на сайте Росстата.

В марте в России сильнее всего росли цены на овощи – 3,4%. Хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 0,9%, рыба и морепродукты – на 0,5%. Цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты выросли на 0,4%, на фрукты, масла и жиры – на 0,3%.

По сравнению с декабрем в марте 2019 года наибольший прирост цен отмечен на овощи – 20,8%. Фрукты подорожали на 4,1%, хлебобулочные изделия и крупы – на 2,9%.

Ранее в Министерстве экономического развития России заявили, что темпы инфляции в стране замедлятся до уровня 3,5% уже в начале 2020 года.