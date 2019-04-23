В Кремле исключили контакты Москвы и Киева до инаугурации Зеленского

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва не планирует контакты с Киевом до вступления нового президента Украины в должность.

«Нет, пока не планируется. Сейчас мы ждем официального объявления итогов выборов, а потом там предстоит еще период до инаугурации нового президента», – сказал Ушаков, передает ТАСС.

«Посмотрим, как будет реально развиваться ситуация на Украине и какие первые шаги предпримет новый президент», – добавил он.

Также отмечается, что Ушаков не стал отвечать на вопрос о том, выступление кого из кандидатов в президенты Украины ему понравилось больше на предвыборных дебатах.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. По данным ЦИК страны, Владимир Зеленский одерживает победу с 73,21% голосов.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что ждет Украину при новом президенте.