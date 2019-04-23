Рубль вырос к доллару и евро

Утром во вторник рубль подрастает к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск вторника снижался на шесть копеек – до 63,76 рубля, курс евро – на 14 копеек – до 71,69 рубля, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что нефть продолжила дорожать на новостях вокруг санкций против Ирана. По последним данным, июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,58% – до 74,47 доллара за баррель.

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