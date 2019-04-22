Зюганова возмутила идея референдума по захоронению Ленина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что предложение провести референдум по вопросу возможного захоронения тела Владимира Ленина, является провокацией.

«Решение это принято съездом, подтвердили все субъекты российской истории, подтвердили все подпись Ленина как основателя государства. Он похоронен по всем законам государства. Все остальные – провокаторы, тем более в день рождения Ленина», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил в ЦИК России письмо с предложением организовать в 2019 году проведение всероссийского референдума по вопросу возможного захоронения тела Ленина. Орлов отметил, что этот вопрос всегда звучит в повестке в день рождения советского вождя 22 апреля.

Ранее телеведущий Владимир Познер выразил мнение, что тело Владимира Ленина следует захоронить там, где просил сам вождь революции, – рядом с могилой его сестры в Санкт-Петербурге.