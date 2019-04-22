Макфол заговорил по-украински

Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол на украинском языке поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине.

«Поздравляю Владимира Зеленского с победой на выборах! Также поздравляю народ Украины с прогрессом и успехами в укреплении демократии в стране», – написал Макфол в Twitter.

Вітаю Володимира Зеленського з перемогою на виборах! Також вітаю народ України з прогресом та успіхами у зміцненні демократії в країні. — Michael McFaul (@McFaul) 21 апреля 2019 г.

Ранее в понедельник Госдеп сообщил, что Дональд Трамп в телефонном разговоре поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после обработки 95,06% протоколов получает 73,17% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко – 24,50%.

Блогеры, журналисты и авторы популярных Telegram-каналов бурно отреагировали на победу Зеленского.

Немецкий политолог Беате Апельт отмечала, что Зеленский, в отличие от его персонажа Василия Голобородько в сериале «Слуга народа», не является «простым человеком из народа», а близок к олигархам.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, куда заведет Украину актер-президент.

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