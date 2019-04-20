Норкин раскрыл причину своего исчезновения из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин рассказал, по какой причине произошло его внезапное исчезновение из студии телеканала НТВ во время ток-шоу «Место встречи».

«В принципе правильно было написано, что сломали Норкина. Норкин немного поломался. Это как в анекдоте: «Как вы себя чувствуете? Вам действительно интересно? Да. Тогда я начну с анализа», – сказал он в эфире НТВ.

«Накопилась гадость всякая физическая, на нее легла эмоциональная усталость», – добавил телеведущий.

Он также добавил, что накануне врачи разрешили ему вернуться к работе.

Напомним, в начале апреля Андрей Норкин ушел из эфира передачи «Место встречи» на НТВ, когда речь шла о президентских выборах на Украине. После высказываний нескольких гостей студии Норкин сказал, что «не собирается участвовать в спектакле» и покинул эфир.

Зрители обеспокоились уходом ведущего и предположили, что у него могло подскочить давление. Позже супруга телеведущего сообщила, что Норкин находится «под наблюдением врачей». Представитель Норкина объяснил плохое самочувствие телеведущего переутомлением.

Прежде Норкин в случае несогласия с участниками программы не покидал студию, а предпочитал выгонять гостей. Так, осенью 2018 года ведущий прогнал журналиста Александра Никонова, а в марте 2019 года потребовал от украинского политолога покинуть студию.