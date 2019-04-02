Захарова – о проекте «Стена»: Перемога ближе некуда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала новости об укреплении Украиной границы в рамках проекта «Стена» перед вторым туром выборов президента.

«Главное, момент подходящий. Решили за три недели успеть предотвратить массовый исход электората? Ведь народ в какой-то момент все поймет, начнет паковаться, а тут им МВД Украины новый пресс-релиз выпустит: «Громадяне, перемога ближе некуда, проект «Стена» завершен», – написала она в своем Facebook.

Она также напомнила о заключенной на Украине Надежде Савченко.

«Кстати, как там Надежда Савченко? Электоральные права реализовала? А то давно ПАСЕ не слышно по этому поводу», – заявила Захарова.

Ранее МВД Украины заявило, что госпогранслужба страны начала активные работы по укреплению российско-украинской границы в рамках проекта «Стена».